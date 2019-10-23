Лишившегося обеих ног рэпера Pabl.A и его девушку обстреляли в Москве

Машину рэпера от Black Star Александра Павлова, выступающего как Pabl.A, обстреляли в Москве неизвестные. Об этом сообщает канал "Звезда".

Уточнено, что инцидент произошел в воскресенье на улице Ивана Франко - "через несколько минут после того, как артист вместе с девушкой отъехал от дома".

Известно, что пули предполагаемых злоумышленников пробили боковое стекло со стороны водителя. При этом сам рэпер каким-то чудом не пострадал. Более того, по словам исполнителя, он не сразу понял, что произошло, поэтому не успел рассмотреть лица нападавших. "Также артист не знает, кому это могло быть нужно", - сообщается.

Подруга рэпера, находившаяся на переднем пассажирском сидении, также не пострадала.

Музыкантом написано заявление в полицию, ведется следствие.

Отмечено, что это не первый ДТП-инцидент с Pabl.A - пять лет назад музыкант попал в автокатастрофу, в которой лишился обеих ног.

Павлов получил известность после того, как в прошлом году принял участие в шоу "Песни" на ТНТ, далее присоединившись к лейблу Black Star.

Согласно информации лейбла, Pabl.A (Пабла) - артист из Киева, "уверенно сочетающий классический хип-хоп со звучанием новой школы". При этом то тяжелое жизненное обстоятельство, что рэпер лишился обеих ног, "не сломило его дух, и он с удвоенной силой продолжил заниматься творчеством".

В мае этого года музыкант презентовал свой первый в рамках Black Star EP "Мой город 2.0".