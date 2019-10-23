МИД Беларуси прокомментировал приостановку санкций США

В решении американских властей продлить приостановку санкций в отношении предприятий нефтехимической отрасли РБ, о которых стало известно накануне, официальный Минск усматривает "определенный прогресс, но, как и прежде, заявляет о контрпродуктивности санкций". Об этом заявил 23 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анатолий Глаз.

Беларусь, по словам дипломата, на всех уровнях заявляет о том, что во внешней политике санкции неприемлемы и контрпродуктивны. "Эту позицию мы прямо доводим и до наших американских коллег во время регулярных контактов". Правда, уточнил он, "полного понимания по этому вопросу между нами пока не достигнуто. Но сам факт, что санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и входящих в его состав предприятий приостановлены на полтора года, а не на год, как это было в прошлый раз, говорит об определенном прогрессе", - полагает Глаз.

В МИД, добавил он, рассчитывают, "что данное решение станет очередным шагом на пути полной отмены санкционных и иных ограничений в торговле с Республикой Беларусь".