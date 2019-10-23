МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа

Сохраняющееся военное присутствие США на территории Сирии вновь стало объектом критики МИД РФ.

Как сообщает РИА Новости, Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии.Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, указав, что американские военные подразделения находятся в этой области незаконно и блокируют дорогу, связывающую Ирак и Сирию. По словам Вершинина, указанные действия Вашингтона являются "оккупацией".

Также, как заявил замглавы МИД, провинция Идлиб должна вернуться под контроль Дамаска. "Сделать это надо так, чтобы мирное население не пострадало. Но и нельзя позволить террористам держать мирное население в заложниках. То же самое касается Эт-Танфа", - пояснил Вершинин.