Mikimoto создали необычную для стиля этого жемчужного бренда высокую ювелирную коллекцию Jardin Mysterieux, показав увлеченную тонкую работу с цветными камнями.

Коллекция вдохновлена садами, которые разбивались вокруг замков европейских королей и аристократов. Этим тайным садам с обилием цветов, листвы, диких животных и птиц была свойственна чарующая атмосфера, которую Mikimoto стремится передать в сложных и вместе с тем изящных украшениях.

В коллекции особенно много брошей с балконами и оградами, увитыми пышной растительностью, которая настолько правдоподобна, что, кажется, источает тонкий аромат. Сложные переходы цвета восхищают мастерством работы с камнями.