Неделя Российского Интернета 2019: время действовать

12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке Центра Международной Торговли в 13-й раз пройдет Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 - крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников - riw.moscow.

В этом году Неделя Российского Интернета пройдет под девизом - цифровые технологии должны улучшать качество жизни каждого гражданина, а также дать серьезный импульс для развития микробизнеса / малого и среднего бизнеса в стране.

Неделя Российского Интернета - это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций. Таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы и тех спикеров,которые действительно им интересны, отмечают организаторы.

Программа форума в этом году будет поделена на образовательную и деловую части, включающие в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы, что позволит детально обсудить различные аспекты цифровой экономики, Sharing Economy, Digital transformation, GDPR, Интернет вещей, Цифровую безопасность, Биометрию и технологии в целом.

Одним из основных направлений Недели Российского Интернета 2019 станет также взаимодействие между государством и бизнесом. Организаторы заявляют, что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для бизнеса вопросы и получить ответы.

Традиционно в Неделе Российского Интернета принимают участие ключевые лица государства, в разные годы на RIW выступали: Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, Александр Жаров, Константин Носков и другие.

Изучить программу, партнеров, экспонентов, а также зарегистрироваться можно на сайте.