Известный часовой бренд Omega предлагает своим поклонникам для завершения образа кольца, колье, браслеты и запонки.

Дизайн женских украшений из белого и розового золота основан на рисунке цветка на заводной коронке De Ville Tresor, лепестки которого повторяют форму логотипа марки - греческую букву "омега". Мужчинам предлагаются запонки из нержавеющей стали - квадратные из синего структурированного каучука с "шевронным" узором и круглые из черной керамики с гравированной пластиной. Для тех, кто разделяет страсть к морю, создана серия браслетов с прочными зажимами в морском стиле, из титана с каучуком черного или синего цвета.