Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго

В столице Чили полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водяные пушки.

В Сантьяго манифестации проходят сразу в нескольких частях города. Больше всего недовольных нынешним положением дел в стране собралось на площади Бакедано. Люди протестуют против социального неравенства, а также требуют отменить режим чрезвычайного положения.

Напомним, сразу в нескольких городах Чили с восьми вечера до пяти утра действует комендантский час. Протесты начались 14 октября после подорожания проезда в метро. В ходе беспорядков погибли 15 человек. Президент Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен.