Новости

Трамп называл линчеванием процедуру импичмента 02:42
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго 02:30
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы 02:20
В центре Мехико нашли нарколаборатории и склад оружия 02:02
МИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ 01:58
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года 01:57
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты 01:23
"ПСЖ", "Тоттенхэм" и "Мансити" забили по пять мячей в играх Лиги чемпионов 00:21
Эрдоган принес РФ соболезнования из-за гибели двух украинцев на АЭС в Турции 00:21
Владимир Путин позвонил Асаду рассказать о переговорах с Эрдоганом 22.10.2019
"Партизан" в Белграде обыграл "Локомотив-Кубань" в Еврокубке 22.10.2019
В Барселоне провели обряд "изгнания судебного произвола" 22.10.2019
Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии 22.10.2019
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit 22.10.2019
Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии 22.10.2019
Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии 22.10.2019
В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью" 22.10.2019
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов 22.10.2019
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве 22.10.2019
В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 22.10.2019
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 22.10.2019
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 22.10.2019
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 22.10.2019
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 22.10.2019
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 22.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 02:30
Рубрика: В мире

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго

В столице Чили полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водяные пушки.

Фото: AP Photo/Esteban Felix
Военный грузовик сбил демонстранта в Чили

В Сантьяго манифестации проходят сразу в нескольких частях города. Больше всего недовольных нынешним положением дел в стране собралось на площади Бакедано. Люди протестуют против социального неравенства, а также требуют отменить режим чрезвычайного положения.

Напомним, сразу в нескольких городах Чили с восьми вечера до пяти утра действует комендантский час. Протесты начались 14 октября после подорожания проезда в метро. В ходе беспорядков погибли 15 человек. Президент Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен.

В мире Южная Америка Чили
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз
Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов
В Норильске не нашли ядовитых выбросов на руднике, где погибли рабочие
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом