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23.10.2019 19:21
Рубрика: Власть

Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой

Текст: Кира Латухина (Сочи)
О новых сферах сотрудничества шла речь на встрече президентов России и Уганды на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.

"Перед нами стоит общая задача - развивать торгово-экономические связи, повысить уровень товарооборота. В этой связи считаю полезным ... решение о создании в рамках межправкомиссии рабочей группы по сотрудничеству в минерально-сырьевом секторе", - заявил Владимир Путин. При ее активном участии была достигнута договоренность о создании в Уганде национальной системы выявления, оценки и сертификации месторождений минеральных ресурсов с выходом в будущем на развертывание при российском содействии комплексной аналитической лаборатории с международной аккредитацией, заметил он.

"Ряд совместных экономических проектов уже реализуется в вашей стране. Видим также возможности для сотрудничества в области строительства, развития информационных технологий и кибербезопасности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, телекоммуникаций, эксплуатации и обслуживании вертолётной техники, экологии", - перечислил Путин.

Йовери Кагута Мусевини поблагодарил за организацию саммита Россия - Африка. "Давно уже пора было собрать подобный саммит. У России есть такие форматы с Индией, Китаем, Японией, Турцией", - сравнил он.

Фото: Константин Завражин
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Глава Уганды предложил обсудить вопросы обороны и безопасности. "Вы поддерживаете у нас строительство хорошим российским оборудованием, самолетами, танками. Мы хотим покупать больше, - сказал он. - И раньше мы платили наличными - наличные, наличные, наличные, и это очень замедляет процесс платежей, поскольку нам нужны наличные, чтобы оплатить поставки". "Что бы я хотел предложить: вы нам поставляете, мы платим. Это были бы такие кредитные поставки, это позволило бы нам поставлять быстрее, поскольку сейчас мы вынуждены оплачивать за Sukhoi Superjet наличными, и мы платим наличными. Это повлияет на закупки", - пояснил Мусевини.

"Мы также хотим создать специальное предприятие для ремонта, обслуживания оборудования, поскольку у нас много российского оборудования. И сейчас нам необходимо постоянно его перемещать, чтобы обслуживать, транспортные издержки очень высокие, мы хотели бы локализировать это предприятие", - сообщил лидер Уганды.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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