На северном участке "Силы Сибири" началась пусконаладка

Завершено строительство участка Хэйхэ - Чанлин (северного участка) российско-китайского газопровода "Сила Сибири". Это означает то, что трубопровод практически готов к вводу в эксплуатацию.

С 1 декабря северный участок газопровода будет официально введен в строй, а в первом квартале 2019 года планируется импортировать из России пять миллиардов кубометров природного газа.

В настоящее время Китайская национальная нефтегазовая корпорация проводит пусконаладочные работы перед подачей и закачкой газа.