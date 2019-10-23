Пожар в южно-сахалинской "двухэтажке" создал угрозу соседним домам

В Южно-Сахалинске 23 октября произошло возгорание в двухэтажном доме, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление второго этажа и чердачного помещения на площади более 100 квадратных метров.

Силами двенадцати человек с применением четырех единиц техники пожар удалось локализовать менее чем за сорок минут после поступления тревожного сообщения.

Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

По данным агентства Интерфакс, которое ссылается на очевидцев происшествия, пожар в "двухэтажке" стал поводом для эвакуации жильцов двух расположенных рядом многоквартирных домов. Такие меры безопасности предприняты в связи с тем, что все дома в этом районе газифицированы, сообщил источник агентства.