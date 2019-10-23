После запрета на содержание экзотических животных в квартирах многие нелегалы перебрались в рабочие кабинеты своих хозяев. Львы и крокодилы в приемных и курилках пока не встречались, а вот всякой другой живности в офисах хватает. Каких питомцев и зачем заводят на рабочем месте, выясняла корреспондент "РГ".

Спящая красавица

В разгар рабочего дня редакционная улитка Смурфетта принимает душ в раковине. Холодная вода ей не по нраву, ежится и сворачивается клубочком, требуя включать бойлер. Под теплыми каплями она распускается из своей ракушки, словно цветок из бутона, блаженно потягиваясь. Язык не поворачивается назвать ахитинскую улитку красавицей, но в дружном коллективе к ней именно так и относятся. Зверушку охотно берут на руки, тискают, подставляют ей щеку, чтобы пощекотала своими рожками. Ее балуют клубникой, стараясь раздобыть ягоды даже зимой. Из крошечной малышки Смурфетта выросла до гигантских размеров и теперь едва помещается на ладони.

Улиток в редакции несколько, и у каждой - свой кабинет.

Главарь банды, как и положено, обосновался на подоконнике у редактора. Именно ему первому подарили улитку на юбилей. Павел Шишкин, как говорится, живет на работе, хотя время от времени случаются длительные командировки. Может пропадать несколько дней кряду. Такого графика ни один домашний питомец не выдержит, даже рыбки. А вот улитка способна терпеливо ждать неделями, закупорившись в ракушке без еды и воды.

- Я немного опешил, когда увидел подарок, - признается Павел. - Не разбираясь в тонкостях биологии, решил, что это мужик, и назвал его Вася. Вполне себе литературное имя, вспоминаются сразу Аксенов и Шукшин.

Развеяли мифы

Подарок оказался с характером. Что попало не ест, тепличные огурцы в рот не берет, приходится специально для него ездить на рынок за свежей зеленью. А еще Вася обожает геркулес. Сам открывает коробку с хлопьями, забирается внутрь и таинственным образом закрывается изнутри, чтоб не беспокоили. Когда он в первый раз так исчез, все дружно искали его под шкафами, шарили по углам, глотая слезы, пока не нашли довольного беглеца, зарывшегося в геркулесовые хлопья. Вот уже полтора года как Вася не перестает купаться в лучах славы.

Стереотип, что улитки медлительные, скучные и безобидные, был полностью развенчан. Как-то во время застолья одна из них проворно забралась на стол и стащила с тарелки кусок копченой колбасы. Она так жадно вцепилась в него, что никто не решился отобрать.

- Мы теперь не просто коллеги, а почти родственники. У нас подрастают общие "дети". Улитки сплотили коллектив крепче, чем новомодные тренинги. Ну а если честно, приятно идти на работу, когда тебя там кто-то ждет, - признаются пензенские журналисты.

На кого шипят тараканы

Их коллеги из другой газеты долгое время держали петуха по кличке Бульон. Кто-то выиграл его в качестве приза на Масленицу, но пустить в суп так и не решился. Петух жил у входной двери и оповещал о появлении гостей на пороге редакции лучше, чем сторожевой пес.

В офисе местной торговой компании обосновались тараканы. Но не заблудшие рыжие, а черные мадагаскарские. Они в три раза больше своих собратьев и шипят громче, чем сверчки.

- Придешь после совещания, опустишься в кресло, закроешь глаза. Слушаешь их, и кажется, что на лесной полянке очутился, - рассказывает владелица офисных насекомых Галина Аблынина.

Тараканы раньше обитали у нее в аквариуме дома, но постепенно перекочевали на работу. Здесь им оказалось намного спокойнее и вольготней. Сотрудники из других отделов приходят подивиться на живность.

- Кто-то любуется, как плавают рыбки, а мы наблюдаем, как тараканы бодаются и пинаются. Решили даже как-то устроить тараканьи бега. Это оказалось веселее, чем новогодний корпоратив. Каждый отдел болел за своего бегуна. Если он приходил на край стола первым, радости не было предела, - вспоминает Галина.

Офисные любимцы помогли даже поправить финансовое положение фирмы. Во время переговоров с конкурентами зашел разговор о тараканах в голове. Выяснилось, что босс конкурирующей компании тоже держит мадагаскарцев. Зацепившись за эту тему, забыли про взаимные претензии и превратились из врагов в партнеров, расширив рынок сбыта. А тараканы постепенно стали брендом компании.

Мнение

Анна Николашина, психолог:

- Человек большую часть свободного времени проводит в офисе. Ему хочется расслабиться, сменить позу, на минуту отвлечься. Кто-то выходит, чтобы покурить, кто-то пьет чай, наедая лишние килограммы, а кто-то в это время поливает цветы, кормит рыбок, гладит собаку. Животные помогают нам снять напряжение, восстановить душевные силы. В офисе они способны гасить негативную атмосферу, выстраивать межличностные отношения, сплачивать вокруг себя коллектив. Один начальник признался мне, что хомяк в клетке помогал ему проводить собеседования с соискателями на должность. Если человек не любит животных, с ним что-то не так. Такие люди в коллективе не задерживались. Но не стоит идти на поводу своих желаний и бездумно заводить котят или собак на рабочем месте. Это ответственное решение, которое нужно принимать всем коллективом. Животное не должно быть обузой, иначе оно обречено на страдания.