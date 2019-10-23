В Иркутской области водитель дважды переехал пенсионерку и скрылся

Полиция в Ангарске задержала водителя иномарки совершившего наезд на пожилую женщину, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. На видео с камер наружного наблюдения, полученного правоохранителями, было видно, как автомобиль сначала сбивает пострадавшую, а затем проезжает колесами по ней снова и покидает место ДТП.

Инцидент произошел утром 21 октября в одном из дворов микрорайона №6 города Ангарска. После аварии пострадавшая с различными травмами, в том числе многочисленными переломами, госпитализирована.

По информации ГУ МВД по региону, виновником ДТП оказался 34-летний безработный житель Ангарска. Его личность установили благодаря показаниям свидетелей и съемке камер видеонаблюдения.

В отношении задержанного следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".