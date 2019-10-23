В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком

Новосибирские полицейские совместно с волонтерами разыскивают 15-летнего подростка. Как говорится в ориентировке областного ГУ МВД, он проживает в Бердске и накануне самовольно ушел из дома на улице Полярной, 27.

Пропавшего описывают как худощавого юношу с овальным лицом, карими глазами и темными волосами. Все, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, могут сообщить информацию в полицию по телефонам: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11 или 8-383- 232-41-10.

Подросток был одет в черную куртку с вставками красного цвета на груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, черные ботинки, на голове была серая шапка. При себе у него был школьный рюкзак.