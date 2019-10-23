Видео: Дудинку атаковали стаи диких песцов

Заполярный город Дудинка в Красноярском крае подверглось настоящему нашествию песцов. Видео с необычным явлением природы заснял один из местных жителей.

Горожане в комментариях к видео пишут, что ценные пушные звери буквально разоряют местные свалки и мусорные полигоны и совершенно не реагируют на проходящих мимо людей.

На видео видно, как полярные лисы роются в мусоре, играют между собой и абсолютно не боятся проезжающих автомобилей.

Экологи полагают, что нашествие песцов на Дудинку стало следствием масштабных лесных пожаров, которые пережил Красноярский край в нынешним летом, а также связывают это с реализацией крупных инвестиционных проектов, в результате чего у животных стала сокращаться кормовая база. И теперь они, чтобы выжить, идут в города.