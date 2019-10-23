В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе

В городе Ессентуки Ставропольского края водитель грузовой "ГАЗели" сбил 13-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, инцидент произошел сегодня около 13 часов.

- На улице Володарского водитель автомобиля ГАЗ-2705 не предоставил преимущество и наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, мальчик доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. 26-летний водитель грузовой машины был трезв и не является злостным нарушителем правил дорожного движения. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.