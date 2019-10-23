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23.10.2019,  
12:35
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия завершила поставки истребителей Су-30К Анголе

Российская Федерация поставила Анголе 12 доработанных истребителей Су-30К. Модернизацией самолетов занимался белорусский 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах. В мае нынешнего года все операции по истребителям там завершили.

Фото: Пресс-служба "Вертолеты России"
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Об этом в телеинтервью сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев накануне открытия саммита "Россия - Африка", который пройдет в Сочи 23 и 24 октября, пишет ТАСС. Дмитрий Шугаев добавил, что истребители Су-30К были поставлены Индии по контракту 1996 года. Россия забрала их по схеме "трейд-ин" и предложила некоторым африканским странам. В 2013 году Ангола купила 12 самолетов, еще для шести "Рособоронэкспорт" ищет потенциального покупателя.

"РГ" уже рассказыаала о поставке самолетов Анголе. Министр обороны этого африканского государства тогда отметил, что две страны хорошо взаимодействуют в военно-технической сфере, и ангольские летчики обучены работать с российской техникой.

Модернизацией истребителей 558-й авиационный ремонтный завод занимался не случайно. Его выбрали потому, что именно он еще в советские годы было головным предприятием по ремонту Су-27, на базе которого и создали Су-30.

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