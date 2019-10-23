В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое

Трагедия, жертвами которой стали три молодых человека, произошла недалеко от Краснодара на территории Республики Адыгея. Проверку всех обстоятельств ДТП проводит полиция Тахтамукайского района РА.

По информации пресс-службы служба МВД по региону, ЧП произошло сегодня ночью. Примерно в 02.20 минут на 19-м километре автодороги Краснодар - поселок Верхнебаканский (на участке трассы между поселками Яблоновский и Энем) 23-летний водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль рухнул с моста.

Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что в салоне машины находились еще два жителя поселка Яблоновского и Теучежского района. Оба 24-летних молодых человека скончались на месте аварии. Водителя иномарки (он также местный житель) доставили на "скорой" в больницу, где от полученных при ДТП травм он скончался.

По данному факту следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.