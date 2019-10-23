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23.10.2019 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое

Текст: Александр Ершов

Трагедия, жертвами которой стали три молодых человека, произошла недалеко от Краснодара на территории Республики Адыгея. Проверку всех обстоятельств ДТП проводит полиция Тахтамукайского района РА.

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По информации пресс-службы служба МВД по региону, ЧП произошло сегодня ночью. Примерно в 02.20 минут на 19-м километре автодороги Краснодар - поселок Верхнебаканский (на участке трассы между поселками Яблоновский и Энем) 23-летний водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль рухнул с моста.

Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что в салоне машины находились еще два жителя поселка Яблоновского и Теучежского района. Оба 24-летних молодых человека скончались на месте аварии. Водителя иномарки (он также местный житель) доставили на "скорой" в больницу, где от полученных при ДТП травм он скончался.

По данному факту следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея
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