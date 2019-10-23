Минобороны восстановило в Крыму подземное хранилище

1 декабря военные введут в эксплуатацию в Крыму уникальное подземное хранилище горюче-смазочных материалов. В вырубленной в скале штольне моряки будут складировать тысячи тонн солярки, бензина, различных масел, необходимых для нормальной эксплуатации боевых кораблей, авиации и береговых сил ЧФ. Размеры этого подземного склада таковы, что туда свободно поместится содержимое более чем семи железнодорожных эшелонов.

Хранилище военные моряки использовали с 70-х годов прошлого столетия. Однако после того как полуостров отошел Украине, уникальный подземный склад оказался никому не нужным. Примерно то же самое, напомним, случилось с вырубленной в скале базой подводников в Балаклаве. Лишь после "крымской весны" восстановлением хранилища вплотную занялось российское министерство обороны.

Замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, побывавший на пережившем второе рождение объекте, рассказал, какой огромный объем работ пришлось там выполнить. По его словам, в подземном хранилище помимо прочего

провели ремонт железобетонных оснований, установили системы антикоррозийной защиты, а стенки резервуара для ГСМ обшили новым листовым металлом.

Теперь крымский военный склад имеет новую систему пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование. Там заменили технологический трубопровод и установили современную аппаратуру комплексной безопасности. Дмитрий Булгаков особо подчеркнул, что при восстановительных операциях были использованы оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.