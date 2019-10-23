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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Семь эшелонов под землей

Минобороны восстановило в Крыму подземное хранилище
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
1 декабря военные введут в эксплуатацию в Крыму уникальное подземное хранилище горюче-смазочных материалов. В вырубленной в скале штольне моряки будут складировать тысячи тонн солярки, бензина, различных масел, необходимых для нормальной эксплуатации боевых кораблей, авиации и береговых сил ЧФ. Размеры этого подземного склада таковы, что туда свободно поместится содержимое более чем семи железнодорожных эшелонов.

Хранилище военные моряки использовали с 70-х годов прошлого столетия. Однако после того как полуостров отошел Украине, уникальный подземный склад оказался никому не нужным. Примерно то же самое, напомним, случилось с вырубленной в скале базой подводников в Балаклаве. Лишь после "крымской весны" восстановлением хранилища вплотную занялось российское министерство обороны.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, побывавший на пережившем второе рождение объекте, рассказал, какой огромный объем работ пришлось там выполнить. По его словам, в подземном хранилище помимо прочего

провели ремонт железобетонных оснований, установили системы антикоррозийной защиты, а стенки резервуара для ГСМ обшили новым листовым металлом.

Теперь крымский военный склад имеет новую систему пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование. Там заменили технологический трубопровод и установили современную аппаратуру комплексной безопасности. Дмитрий Булгаков особо подчеркнул, что при восстановительных операциях были использованы оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.

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