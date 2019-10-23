Под Волгоградом в ДТП погибли три человека

В Волгоградской области в результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла около 16.00 по местному времени на 461 километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград. От удара оба водителя и пассажир Lada Priora скончались на месте.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии.