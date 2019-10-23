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23.10.2019 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом в ДТП погибли три человека

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД России по Волгоградской области Фото: Пресс-служба МВД России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области в результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora погибли три человека.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Названы города России, где снизилось количество ДТП

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла около 16.00 по местному времени на 461 километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград. От удара оба водителя и пассажир Lada Priora скончались на месте.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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