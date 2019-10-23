Путин назвал Лумумбу легендарным борцом

Встречу с президентом Демократической республики Конго Феликсом Антуаном Чисекеди Чиломбо на полях форума "Россия - Африка" в Сочи Владимир Путин начал с соболезнований в связи с гибелью людей в ДТП и авиакатастрофе.

Затем президент России заявил, что считает ДРК одним из наиболее перспективных партнеров в Африке, и отметил ее потенциал в торгово-инвестиционной сфере.

"Уже в первые месяцы независимости вашей республики в 1960 году Советский Союз оказал существенную помощь правительству премьер-министра Патриса Лумумбы. Это абсолютно легендарный человек, легендарный борец за освобождение африканских народов от колониализма. В нашей стране он был очень известен, пользовался огромной популярностью и поддержкой среди населения Советского Союза", - отметил российский лидер.

В следующем году будет 60-я годовщина установления дипотношений. "Тем не менее наша сегодняшняя встреча - это первый контакт между нашими странами на высшем уровне", - констатировал Путин. "В абсолютных величинах у нас товарооборот пока небольшой, но по итогам 2018 года его объем увеличился на 45 процентов, - оценил он. - Значительные перспективы видим в горнорудной отрасли. Рассчитываем на поддержку наших компаний, которые заинтересованы работать в вашей стране". "Мы готовы трудиться и в других сферах: это транспортное машиностроение, это инфраструктура. Надеюсь, мы об этом поподробнее сейчас поговорим", - предложил президент РФ.