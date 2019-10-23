Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик возле границы РФ

Российский Су-27 перехватил стратегический бомбардировщик США B-52H, когда тот приблизился к границе РФ в Черном море.

Как сообщили в Минобороны РФ, 19 октября американский бомбардировщик стал приближаться к государственной границе РФ. При приближении к акватории Черного моря, "стратега" взяли на сопровождение российские средства контроля воздушного пространства. После приближения самолета к российской границе, ему на перехват вылетел истребитель Су-27, который сопровождал его на участке пролета вдоль границы на расстоянии около 70 километров от нее.

После сопровождения истребитель Су-27 вернулся на аэродром в Крыму.