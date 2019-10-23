Голкипер Кошечкин продолжил матч после того, как ему коньком порезали шею

В матче чемпионата КХЛ защитник "Металлурга" коньком порезал шею вратарю своей команды Василию Кошечкину, который после оказания помощи смог вернуться в игру. Тяжелую травму в этой встрече получил нападающий казанцев Владимир Ткачев - его доставили в больницу.

Матч, который завершился победой "Металлурга" над "Ак Барсом" в серии буллитов - 1:0, запомнится болельщикам сразу двумя травмами. Первая произошла в стартовой 20-минутке.

Игрок обороны "Магнитки" Максим Матушкин упал во вратарской и случайно попал коньком по горлу лежащему вратарю своей команды Василию Кошечкину. У олимпийского чемпиона пошла кровь, и он вынужден был смениться. Врачи оказали Кошечкину помощь и ближе к концу периода он снова вернулся в игру.

А в третьем периоде страшную травму получил форвард казанской команды Владимир Ткачев. Он столкнулся с нападающим "Металлурга" Егором Коробкиным и рухнул на лед. Игрока на носилках увезли с площадки и отправили в больницу, где прошел обследование. К счастью, оно не выявило серьезных повреждений.