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23.10.2019 22:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Голкипер Кошечкин продолжил матч после того, как ему коньком порезали шею

Текст: Максим Домчев
В матче чемпионата КХЛ защитник "Металлурга" коньком порезал шею вратарю своей команды Василию Кошечкину, который после оказания помощи смог вернуться в игру. Тяжелую травму в этой встрече получил нападающий казанцев Владимир Ткачев - его доставили в больницу.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Александр Корольков / РГ
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Матч, который завершился победой "Металлурга" над "Ак Барсом" в серии буллитов - 1:0, запомнится болельщикам сразу двумя травмами. Первая произошла в стартовой 20-минутке.

Игрок обороны "Магнитки" Максим Матушкин упал во вратарской и случайно попал коньком по горлу лежащему вратарю своей команды Василию Кошечкину. У олимпийского чемпиона пошла кровь, и он вынужден был смениться. Врачи оказали Кошечкину помощь и ближе к концу периода он снова вернулся в игру.

А в третьем периоде страшную травму получил форвард казанской команды Владимир Ткачев. Он столкнулся с нападающим "Металлурга" Егором Коробкиным и рухнул на лед. Игрока на носилках увезли с площадки и отправили в больницу, где прошел обследование. К счастью, оно не выявило серьезных повреждений.

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