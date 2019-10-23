Россия и Китай готовы к строительству новых энергоблоков Тяньваньской АЭС

Россия и Китай готовы начать строительство седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции - это один из крупнейших совместных технологических проектов двух стран в области энергетики. Российская сторона приступит к работе по графику, согласованному с китайским партнером. Об этом сообщили в Госкорпорации "Росатом", передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Шесть энергоблоков Тяньваньской АЭС уже построены. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Пакет соглашений - в том числе межправительственный протокол и рамочный контракт о строительстве двух энергоблоков Тяньваньской АЭС Китай и Россия подписали в июне прошлого года. На первой Шанхайской международной импортной выставки в ноябре прошлого года стороны подписали проектно-технический договор. В марте 2019 года в Пекине был заключен основной договор проекта.