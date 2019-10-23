Сергей Лавров рассказал, как стал учить сингальский язык

Министр иностранных дел России Сергей Лавров мечтал выучить французский или арабский языки, но вместо этого попал в группу изучающих английский и сингальский.

"Вопреки всем моим пожеланиями и мечтам про французский и арабский языки, мне дали английский и сингальский. Причем сингальский первым, английский - вторым. Потом я уже перешел на программу, которая позволила мне завершить и английский как первый. Французский я взял третьим языком, и он у меня был вторым", - рассказал глава МИД РФ в приуроченном к 75-летию МГИМО фильме "Первого канала" - "МГИМО. На всех языках мира".

По словам Лаврова, в новом для него языке его заинтересовала "совершенно необычная каллиграфия, в чем-то похожая на армянскую письменность".

"Это санскрит, язык с дифтонгами. Много было забавного. Наш преподаватель Белькович, которого тоже уже нет среди нас, был очаровательным человеком и не только учил нас сингальскому языку. Причем это было непросто: он никогда сам не бывал в Шри-Ланке и на Цейлоне (до того, как он стал Шри-Ланкой), но не по каким-то соображениям безопасности - тогда были сложности с выездом за рубеж. Он привил нам интерес к этому языку, очень интересно преподавал", - пояснил министр.

Напомним, что первая длительная загранкомандировка Сергея Лаврова в качестве атташе посольства СССР прошла с 1972 по 1976 годы в Республике Шри-Ланка.