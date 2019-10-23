Тедеско получил первый штраф от КДК РФС

Новости

В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе 18:21
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам 17:38
Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео 17:35
Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах 17:30
В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело 17:27
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии 17:22
В двигатель самолета из Петербурга в Париж попала птица 17:10
За оскорбление президента Франции пожарного отстранили от работы 17:05
Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников 17:03
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 17:00
В Болгарии отреагировали на сообщения о грузовике с 39 телами мигрантов 16:59
Телеведущую Елену Малышеву отпустили из больницы 16:51
Медаль за участие в переписи населения 1897 года нашли в Беларуси 16:49
На Урале водитель автопоезда получил срок за гибель пяти человек в ДТП 16:40
Пермские власти начали борьбу с незаконными объявлениями 16:40
Названы города России, где снизилось количество ДТП 16:37
Собянин осмотрел итоги благоустройства двух набережных Замоскворечья 16:29
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца 16:20
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке 16:17
Госдума продолжит сокращать разрыв между богатыми и бедными регионами 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 17:56
Рубрика: Спорт

Тедеско получил первый штраф от КДК РФС

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско по итогам первого же матча на этом посту оштрафован КДК РФС.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону. Делегат матча отразил это в протоколе. На заседании КДК было принято решение оштрафовать Тедеско на 10 тысяч рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Болельщики "Спартака" написали открытое письмо Леониду Федуну

В тоже время его визави Роман Шаронов за аналогичный проступок наказан штрафом в 20 тысяч рублей.

Также на заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать на пять матчей главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица. Помимо этого, тренера обязали заплатить штраф 100 тысяч рублей.

Второй главный тренер, удаленный в этом матче, Владимир Федотов пропустит лишь один матч.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла
В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года