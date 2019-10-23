Тедеско получил первый штраф от КДК РФС

Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону. Делегат матча отразил это в протоколе. На заседании КДК было принято решение оштрафовать Тедеско на 10 тысяч рублей.

В тоже время его визави Роман Шаронов за аналогичный проступок наказан штрафом в 20 тысяч рублей.

Также на заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать на пять матчей главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица. Помимо этого, тренера обязали заплатить штраф 100 тысяч рублей.

Второй главный тренер, удаленный в этом матче, Владимир Федотов пропустит лишь один матч.