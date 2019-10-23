Телеведущую Елену Малышеву отпустили из больницы

Телеведущую Елену Малышеву, ранее сегодня госпитализированную на "скорой" из-за высокого давления, отпустили из ГКБ имени Боткина домой. Так как давление ее нормализовалось.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму телеведущую.

"У меня все в порядке. Давление в норме. Сегодня вечером приду на озвучание, а днем побуду дома", - информировала 58-летняя Малышева. Уточняя, что уже завтра отправится на съемки, и благодаря всех за заботу.

Перед этим Малышева на своем телешоу обсудила ситуацию с Алибасовым. Невестка которого, кстати, подает на развод с сыном продюсера: тот не был ей верен и всячески девушку обижал.