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Телеведущую Елену Малышеву отпустили из больницы

Новости
    23.10.2019, 16:51
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Телеведущую Елену Малышеву, ранее сегодня госпитализированную на "скорой" из-за высокого давления, отпустили из ГКБ имени Боткина домой. Так как давление ее нормализовалось.

Фото: instagram.com/ pabl.a.1
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму телеведущую.

"У меня все в порядке. Давление в норме. Сегодня вечером приду на озвучание, а днем побуду дома", - информировала 58-летняя Малышева. Уточняя, что уже завтра отправится на съемки, и благодаря всех за заботу.

Перед этим Малышева на своем телешоу обсудила ситуацию с Алибасовым. Невестка которого, кстати, подает на развод с сыном продюсера: тот не был ей верен и всячески девушку обижал.

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