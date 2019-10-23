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23.10.2019 20:00
Рубрика: Общество

Шкатулка с секретами

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 240(7998)
Браслет из платины с танзанитом и дымчатым кварцем (огранка "изумруд"), круглые бриллианты. Браслет из платины с танзанитом и дымчатым кварцем (огранка "изумруд"), круглые бриллианты.
Браслет из платины с танзанитом и дымчатым кварцем (огранка "изумруд"), круглые бриллианты.

Ежегодно компания Tiffany & Co. представляет свою высокую коллекцию, которая традиционно называется Tiffany Blue Book. В 2019 году это Tiffany Jewel Box, "Шкатулка Тиффани", содержимое которой оформлено с максимумом фантазии и виртуозности.

Новая коллекция, посвященная природе, фактически выступает на стыке искусства и науки: украшения здесь становятся экспонатами, драгоценные бабочки и жуки помещены в соответствующие им по статусу банки и коробки.

Нечто необычное

В этом году Tiffany Blue Book подразделяется на несколько тем, среди которых обращают на себя внимание тема природы и тема геометрии. "Мы хотели создать коллекцию для ценителей необычного и неожиданного, для людей, которые ищут нечто, чего они до этого не видели и не носили, - говорит Рид Кракофф, креативный директор компании Tiffany & Co. - Труд и мастерство, вложенные в наши ювелирные украшения, можно назвать по-настоящему выдающимися. Оправы, обрамляющие эти уникальные камни, были созданы с величайшим вниманием и точностью, чтобы подчеркнуть красоту каждого из них".

Tiffany Jewel Box - прекрасное воплощение мнимой простоты

Летнее настроение создают бабочки, как будто случайно "присевшие" на колье или браслет. Как часто бывает у Tiffany, природная форма крыльев насекомых странным образом становится прекрасным геометричным элементом дизайна и таким же ярким акцентом, как использование камней выдающихся характеристик. Кроме разлетевшихся по коллекции бабочек (одна из них, из платины с сапфирами и бриллиантами, даже помещена для надежности в стеклянную банку) привлекает внимание платиновая брошь в виде жука-скарабея, вцепившегося во впечатляющую круглую шпинель весом 7 карат. Жук помещен в шкатулку из стерлингового серебра с позолотой. Бриллианты индивидуальной огранки на его спине создают асимметричную мозаику.

Разложить по коробочкам

В "Шкатулке Тиффани" 11 оригинальных брошей, каждая из которых помещена в индивидуальную упаковку. Среди них есть бабочка, усыпанная драгоценными камнями, она посажена на веточку из золота и заключена в стеклянный сосуд с крышкой. Стрекоза с бриллиантовыми крыльями (каждый камень со своей уникальной огранкой) готовится выпорхнуть из серебряного конверта. Упаковки для украшений были изготовлены вручную в мастерской Tiffany и отмечены клеймом "T&Co Makers".

Одна из тем коллекции, "Ленты" (Ribbon), воспевает редкий драгоценный камень - черный опал. Кстати, "черный" - это только его название, но не цвет: этот один из самых изысканных камней в природе отличается необычайной цветовой гаммой с глубокими оттенками синего и зеленого и с яркими "всполохами". Обратите внимание на брошь с черным опалом (овальный кабошон), который весит свыше 37 карат: сапфиры и бриллианты, окружающие центральный камень, создают эффектный к нему контраст. Струящиеся платиновые оправы создают основу тех самых "лент", которые дали название мотиву коллекции.
Tiffany True - яркое продолжение линии помолвочных колец марки

Тема "Рамка" (Frame) открывает новую главу знаковых украшений бренда. В этой серии каждый камень помещается внутрь символической рамки (чаще всего прямоугольной) и словно парит внутри очерченных границ. Впечатляющее колье из золота и бриллиантов различной огранки (изумрудной, овальной, квадратной, грушевидной и "подушки") общим весом более 40 карат - впечатляющий пример новаторского дизайна и мастерства. Не только бриллианты, но и цветные драгоценные камни теперь представлены в украшениях таким образом.

Тема "Символы" (Icons) представляет знаковые мотивы Tiffany - сердце и звезду - в современных интерпретациях. Одно из самых филигранных украшений из "Шкатулки Тиффани" - рубиновое сердце, будто разбитое и бережно собранное заново из камней оригинальной остроугольной огранки. Современным звучанием наполнен и мотив звезды - асимметричные звезды из бриллиантов обрамлены платиной. Прекрасное воплощение мнимой простоты.

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