Тизер: Netflix выпустит нового "Призрака в доспехах"

Netflix обнародовал первый тизер 3D-сериала "Призрака в доспехах: SAC_2045", продолжения "Синдрома одиночки" 2003 года.

Ясно дав понять, что зрителя ждет приторная "няшность" (зачем-то).

За дизайн персонажей ответственен прославленный в Сети российский художник Илья Кувшинов, давно живущий и работающий в Японии.

"В 2045 году элитный "Девятый отдел" МВД Японии начинает проводить тайные кибероперации", - лаконично уведомляет комментарий к ролику.

Постановщиками проекта выступили Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки", "Миниатюрная полиция будущего") и Синдзи Араки ("Яблочное зернышко").

Релиз анонсирован на 2020 год. Пока без точной даты.

Напомним, в 2017 году вышла игровая экранизация "Призрака в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, провалившаяся в прокате. Наша рецензия на неё - здесь.