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Тизер: Netflix выпустит нового "Призрака в доспехах"

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    23.10.2019, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix обнародовал первый тизер 3D-сериала "Призрака в доспехах: SAC_2045", продолжения "Синдрома одиночки" 2003 года.

Фото: youtube.com/ Adult Swim
"Рик и Морти" показали названия новых серий в стиле "Очень странных дел"

Ясно дав понять, что зрителя ждет приторная "няшность" (зачем-то).

За дизайн персонажей ответственен прославленный в Сети российский художник Илья Кувшинов, давно живущий и работающий в Японии.

"В 2045 году элитный "Девятый отдел" МВД Японии начинает проводить тайные кибероперации", - лаконично уведомляет комментарий к ролику.

Постановщиками проекта выступили Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки", "Миниатюрная полиция будущего") и Синдзи Араки ("Яблочное зернышко").

Релиз анонсирован на 2020 год. Пока без точной даты.

Напомним, в 2017 году вышла игровая экранизация "Призрака в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, провалившаяся в прокате. Наша рецензия на неё - здесь.

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