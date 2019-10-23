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Рубрика: В мире

Украина согласилась с бесполезностью своих бронекатеров

Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости

Заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко заявил о бесполезности бронекатеров "Гюрза-М". По его словам, их применение ограничено Азовским морем и реками, так как данное плавсредство не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и выше.

Фото: Pixabay
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Неудачной оказалась и концепция бронирования катера - он вышел тяжелым и дорогим, отметил военный. Рыженко добавил, что во время морского боя броня его не спасет, передает издание "Думская".

Бронекатер проекта "Гюрза-М" разработан судостроительным заводом в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана. Два корабля были переданы заказчику, после чего украинские корабелы создали версию для собственного флота. Он крупнее прототипа, имеет водоизмещение 50 тонн, длину 23 метра и экипаж из пяти человек. Вооружен кораблик 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами.

В мире экс-СССР Украина
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