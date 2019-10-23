В Японии более 40 тысяч домов остаются без воды после тайфуна "Хагибис"

После мощного тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию еще 12 октября, более 42 тысяч домов в восьми префектурах все еще остаются без водоснабжения. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение, отметив, что самая тяжелая ситуация с водоснабжением сохраняется в префектуре Фукусима.

По последним данным, из-за тайфуна "Хагибис" погибли 84 человека. Еще девять местных жителей числятся пропавшими без вести. Из-за ливневых дождей разлились более 70 рек в центральном и северо-восточном регионах Японии, пишет ТАСС.

В пострадавших от стихийного бедствия префектурах до сих пор продолжаются поисково-спасательные операции. В них задействованы тысячи человек, включая подразделения Сил самообороны страны.