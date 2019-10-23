Совсем скоро новоиспеченным родителям не придется ходить по инстанциям, чтобы оформить документы для новорожденного. Суперсервис, с помощью которого это можно будет делать быстро и удобно, буквально в "один клик", запустят в России в 2020 году. Его концепцию одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

Сейчас для оформления базового комплекта документов и положенных пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в государственные органы или в многофункциональный центр (МФЦ), подсчитали в минкомсвязи. Во время посещения инстанций приходится писать 23 бумажных заявления. На все про все может уйти более полутора часов без учета ожидания в очереди.

Суперсервис "Рождение ребенка", как обещают разработчики, позволит перевести общение родителей с государством в электронный формат и сократить время всех процедур до 15 минут. Готовые документы они получат опять же в электронном виде, а пособия им перечислят на банковскую карту. "В целом родителям достаточно будет нескольких кликов для оформления всего комплекта документов и пособий на ребенка", - отметил замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, ИНН, медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Родителям будет также доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него. Затем функционал будет дополняться.

Суперсервисы - новый тип госуслуг, построенный на анализе жизненной ситуации человека. В состав разработчиков суперсервисов входят более 200 представителей государственных ведомств, бизнеса, социальных организаций, экспертов. Работу курирует минкомсвязь. К запуску готовится 25 суперсервисов.