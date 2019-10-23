В Совете Федерации сработала пожарная сигнализация

В среду, в день пленарного заседания, в здании Совета Федерации сработала пожарная сигнализация. Однако происшествие не повлияло на работу сенаторов.

"В столовой Совета Федерация сработала автоматическая пожарная сигнализация, была объявлена эвакуация по зданию", - рассказали "РГ" в пресс-службе верхней палаты парламента.

Причины срабатывания сирены были оперативно устранены. "Совет Федерации работает в штатном режиме", - подтвердили в пресс-службе.

В среду в Совфеде прошло 467-е пленарное заседание, сенаторы рассмотрели более 20 вопросов и приняли ряд кадровых решений. Сигнал об эвакуации прозвучал во время заседания, но парламентарии продолжили работу.

Представитель пожарной службы сообщил журналистам, что причиной задымления в столовой стало подгоревшее мясо. Характерный запах действительно ощущается на втором этаже здания СФ.