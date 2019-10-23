В стиле 1930-х: часы The Longines Heritage Classic

Швейцарская компания Longines пополнила свою коллекцию новой моделью, навеянной наследием марки. Часы The Longines Heritage Classic в 38,5-миллиметровом стальном корпусе оснащены автоматическим калибром (L893.5) с кремниевой пружиной баланса. Часовщики решили обойтись без индикатора даты, чтобы расположить малый секундный счетчик под центральной осью - точно так же, как это сделано в исторической модели Longines 1930-х годов, ставшей прообразом новинки.

Исторические часы Longines 1930-х годов. Фото: Longines

Дизайн циферблата с тонкими синими стрелками тоже решен в стиле той эпохи: матово-серебристый круг в середине циферблата разделен на четыре сектора. Часовые метки и арабские цифры размещены за пределами этого круга, на обводящей его полосе, которая отсылает к традиционному для Longines декоративному мотиву "железная дорога".

Часы снабжены синим либо черным кожаным ремешком с контрастной прошивкой, а также дополнительными ремешками НАТО с эффектом денима антрацитового либо синего цвета соответственно. Ремешки легко заменять с помощью специального инструмента, который поставляется в комплекте с часами.

В рекламной кампании новой модели снялись поклонники бренда - часовые коллекционеры, журналисты и блогеры Крис Беккан, Эсра Гурмен и Мэтт Хэнсон. Съемки проходили в исторических кварталах и зданиях Лондона.