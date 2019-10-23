Видео: Елена Малышева экстренно госпитализирована в Москве

Известная телевизионная ведущая (и просто яркая женщина) Елена Малышева была госпитализирована в Москве. О чем сама 58-летняя Елена Васильевна сообщила через Instagram. Уточняя, что была доставлена на "скорой" в ГКБ имени Боткина с гипертоническим кризом.

"Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта. Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно", - пишет телеведущая, разместив видео "от первого лица" и дав поэтапные советы, что нужно делать в таких ситуациях.

И далее пояснив, что по их с врачом-кардиологом мнению, повышение давления было связано с очень сильной головной болью.

"Головная боль провоцирует подъемы давления, а не наоборот. Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной", - пишет Васильевна Елена.

Следом благодаря докторов. И заверяя, что с ней уже все хорошо.