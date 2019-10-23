Новости

"Рик и Морти" показали названия новых серий в стиле "Очень странных дел" 12:16
Видео: Розенбаум исполнил песни Бузовой и Реввы 11:47
Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец" 11:17
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 22.10.2019
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 22.10.2019

Видео: Елена Малышева экстренно госпитализирована в Москве

Новости
    23.10.2019, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Известная телевизионная ведущая (и просто яркая женщина) Елена Малышева была госпитализирована в Москве. О чем сама 58-летняя Елена Васильевна сообщила через Instagram. Уточняя, что была доставлена на "скорой" в ГКБ имени Боткина с гипертоническим кризом.

"Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта. Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно", - пишет телеведущая, разместив видео "от первого лица" и дав поэтапные советы, что нужно делать в таких ситуациях.

И далее пояснив, что по их с врачом-кардиологом мнению, повышение давления было связано с очень сильной головной болью.

"Головная боль провоцирует подъемы давления, а не наоборот. Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной", - пишет Васильевна Елена.

Следом благодаря докторов. И заверяя, что с ней уже все хорошо.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 22.10.2019
Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике 22.10.2019
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 22.10.2019
Бузова купила квартиру за 120 миллионов 22.10.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com/ GCDS
Видео: Софи Лорен сыграла в "хичкоковской" рекламе макарон 22.10.2019
Мэрилин Мэнсон выпустил клип на американскую народную песню 21.10.2019
Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж 20.10.2019
⧣ Россия
Фото: Александр Уткин/ РИА Новости
Яна Поплавская рассказала, как ее пытался изнасиловать уголовник 21.10.2019
В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина 21.10.2019
Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой 20.10.2019
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок 20.10.2019
Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре 20.10.2019
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения 19.10.2019