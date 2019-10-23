Видео: как Сэм Мендес снял военную драму "1917" без монтажных склеек

"1917" Сэма Мендеса - один из самых напряженно ожидаемых фильмов предстоящей зимы и, видимо, один из главных претендентов на победу как минимум в "технических" номинациях "Оскара". Чтобы в этом удостовериться, достаточно посмотреть следующее видео, раскрывающее некоторые детали съемочного процесса фильма.

Сюжет довольно прост: Первая мировая, двум солдатам поручают доставить приказ об отмене наступления через вражескую территорию. При этом их чрезвычайно опасное путешествие транслируется в реальном времени - вся лента снята одним длиннющим планом.

Подобную штуку проделывали Алехандро Гонсалес Иньярриту с Эммануэлем Любецки в "Бердмэне". Но Сэм Мендес и примкнувший к нему Роджер Дикинс (оператор, который стоит не за одним вашим любимым фильмом) существенно повышают ставки и расширяет масштаб - тут вам не мытарства какого-то вышедшего в тираж актера, а массовые батальные сцены, широкое использование пиротехники и все остальное, что подразумевает жанр военной драмы.

"Сначала оператор сам несет камеру, потом цепляет ее на трос, она проезжает над болотом, потом оператор отцепляет камеру, бежит с ней какое-то время, запрыгивает в движущуюся машину, проезжает еще четыреста метров, спрыгивает и забегает за угол", - это слова Сэма Мендеса, чтобы вы понимали.

В общем, судя по представленным в четырехминутном ролике кадрам и комментариям причастных, зрелище нас ждет небывало эпичное. Плюс - нашпигованный звездами актерский состав: Энрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джордж Маккэй.

Старт российского проката - 30 января 2020 года.