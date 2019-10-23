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23.10.2019,  
10:49
Текст:  Олег Корякин

Вражеский кирпич: солдат США защитят от побивания камнями

Американских солдат скоро оснастят шлемами, в которых можно будет не бояться града неприятельских камней.

В комплект усовершенствованной экипировки военнослужащих армии США войдет новый шлем.

Об этом сообщает журнал "Популярная механика".

Полное название разработки - система IHPS (Integrated Head Protective System). Она напоминает шлем мотоциклиста и закрывает большую поверхность головы, чем нынешний шлем. При этом вес ее меньше.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Как рассказал подполковник Джинджер Уайтхед, курирующий проект IHPS, шлем в настоящее время испытывают в Афганистане. И уже есть положительный опыт.

Элемент, прикрывающий нижнюю челюсть, защитил солдата на бронемашине от брошенного в него кирпича.

К слову, шлем такой конфигурации предназначен именно для экипажей бронетехники, поскольку в них чаще всего бросают различные предметы снизу.

А пехотинцам будут выдавать шлемы без защиты нижней челюсти.

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