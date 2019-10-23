Хотя никто не может подарить нам время, но мы, безусловно, можем сделать каждый проходящий его момент намного более ценным.

Именно поэтому Zenith представил ювелирную модель одной из своих самых символичных коллекций - DEFY Classic: это DEFY Classic High Jewelry в титановом корпусе, украшенном круглыми бриллиантами, с багетными бриллиантами по безелю (всего 4,55 кт).

DEFY Classic High Jewelry от Zenith.

Модель с прекрасными пропорциями (диаметр корпуса 41 мм), открытым циферблатом и скелетонизированным мануфактурным механизмом имеет все основания стать идеальной ежедневной спутницей деловой женщины. В ней сохранены фирменные цветовые оттенки Zenith blue - от деталей циферблата до ремешка из каучука и кожи аллигатора. Часы оснащены фирменным автоматическим механизмом Elite.