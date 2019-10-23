Новости

Голкипер Кошечкин продолжил матч после того, как ему коньком порезали шею 22:38
В "Росатоме" опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов 22:18
Chanel: красивая фантазия об империи, ушедшей в небытие 21:59
Mikimoto: чарующее вдохновение европейских королевских садов 21:59
Новое слово Tiffany & Сo.: коллекции украшений для мужчин 21:59
Graff: сверкающие спирали сережек и волны драгоценных камней 21:59
Garrard: основные мотивы коллекции Muse - змеи и звездный свет 21:59
Hublot превратили наручные часы в повседневную форму искусства 21:59
Американская актриса помогла создать "экологичную" сумочку Chopard 21:58
Zenith: идеальный спутник для деловой женщины 21:57
Lalique воспел свободных и дерзких женщин эпохи "Великого Гэтсби" 21:56
Часы "Elegante by F.P.Journe": специально для женщин 21:55
Omega создали серию украшений для тех, кто разделяет страсть к морю 21:54
Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР 21:51
realme анонсировала в РФ линейку смартфонов 5 серии. Названы цены 21:20
Футболист "Витесса" нецензурно обругал Слуцкого на тренировке 21:18
Вышел трейлер нового хоррора от Гильермо дель Торо "Оленьи рога" 21:05
Toyota показала концепт, развлекающий пассажиров во время езды 20:53
Путин напомнил позицию Москвы по суданской проблеме 20:12
Президент Нигерии заявил Путину о желании учиться у России 20:03
Врач рассказал о первых признаках гипертонического криза 20:03
Видео: как Сэм Мендес снял военную драму "1917" без монтажных склеек 20:00
Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов 19:44
Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой 19:21
Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 21:57
Рубрика: Стиль

Ценность момента

Российская газета - Спецвыпуск № 240(7998)
Хотя никто не может подарить нам время, но мы, безусловно, можем сделать каждый проходящий его момент намного более ценным.
DEFY Classic High Jewelry от Zenith. DEFY Classic High Jewelry от Zenith.
DEFY Classic High Jewelry от Zenith.

Именно поэтому Zenith представил ювелирную модель одной из своих самых символичных коллекций - DEFY Classic: это DEFY Classic High Jewelry в титановом корпусе, украшенном круглыми бриллиантами, с багетными бриллиантами по безелю (всего 4,55 кт).

DEFY Classic High Jewelry от Zenith.

Модель с прекрасными пропорциями (диаметр корпуса 41 мм), открытым циферблатом и скелетонизированным мануфактурным механизмом имеет все основания стать идеальной ежедневной спутницей деловой женщины. В ней сохранены фирменные цветовые оттенки Zenith blue - от деталей циферблата до ремешка из каучука и кожи аллигатора. Часы оснащены фирменным автоматическим механизмом Elite.

Не только красные, но и красивые: новая серия часов от Zenith
Стиль Коллекция Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство одобрило возвращение пива на стадионы
США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам