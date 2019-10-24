Александр Раппопорт открыл греческий ресторан "Пифагор"

На Трубной площади в Москве открылся ресторан Александра Раппопорта "Пифагор", посвященный "новой греческой кухне". Место, которому предсказывают большой успех у столичной публики. Корреспондент "РГ" одним из первых посетил золотую гастрономическую чертогу.

"Пифагор" представляет в Москве один из глобальных трендов гастрономической жизни мира. Модные греческие рестораны открывались последние пару лет один за другим в Лондоне, Монако, Гонконге, в Майями и в Дубаи. И все они абсолютно не похожи на классические таверны. Фото: пресс-служба ресторана

Массивная богатая дверь и две прелестные хариты на входе. Первый взгляд на зал - совершенно другая концепция, отличная от насажденных кинофильмами и курортами образов традиционных бело-голубых греческих таверн. Четкая геометрия, контраст густого темного и сверкающего золотого, немного шоколадных и карамельных оттенков, белые скатерти как необходимый акцент. Впечатление, что именно так в XXI веке мог бы выглядеть дворец одного из богов Олимпа, в которых, согласно мифам, небожители любили устраивать гурманские пиршества. Редизайн и декорирование ресторана реализовал Валерий Лизунов. Планировку сохранили от предыдущего проекта Selection, в том числе осталась конструкция из треугольников по центру, ставшая в "Пифагоре" баром и символом, отсылающим к человеку, в честь которого ресторан получил свое название (главным пифагорейским опознавательным знаком была пентаграмма - прим. "РГ"). Ощущение, что ты находишься именно в греческом заведении, появляется благодаря деталям: стилизованный под античную плитку пол в основном зале, колонны, подпирающие витрины с рыбой, морепродуктами и овощами, человеческие бюсты и, наконец, гордость интерьера - арт-объект в виде белоснежно-сетчатой композиции "Боги на Олимпе строят храм при помощи дронов".

Для тех, кто подзабыл школьную программу по математике, в ресторане есть наглядное пособие.Без теоремы Пифагора никуда. Фото: пресс-служба ресторана

За кухню в "Пифагоре" отвечают два шеф-повара - грек Христос Нанос и Артем Мартиросов. Меню большое (как и порции), за раз не разгуляться. С одной стороны, здесь типичные и любимые всеми греческие блюда. С другой - смелые, космополитные рецепты, подобные характеру самого Пифагора: чтобы постичь премудрости других народов он много путешествовал по странам Средиземного моря и изучал "соседей".

Определено стоит обратить внимание на мезе. Помимо знакомых, но небанальных хумуса, тцацики и паст из запеченных баклажан или томленных перцев есть совершенно невероятные тарамасалата на основе икры трески, мусс из подкопченной трески и барабульки и тирокафтери - острый мусс из сыра антотирос. В комплекте к ним подадут питу, претендующую на звание лучшей в городе, и хлебцы из кунжута. Обязательная галочка - греческий салат, но с важным уточнением: брать его нужно на компанию, потому что порция весит около 700-800 гр.

Мусака в ресторане тоже есть, но в новом исполнении - с томленой грудинкой. И еще один неоклассический вариант - с рубленной уткой и рыжим кремом из батата. Тар-тар из охлажденного тунца здесь подают под заправкой из грецких орехов с хрустящим фило тестом (оно, к слову, встречается в рецептах часто и порой в неожиданных местах), а долму начиняют лангустинами. Закуска в виде чипсов из цуккини и баклажан должна стать одним из бестселлеров - шефу удалось найти грамотное соотношение хруста и мягкости. Также любопытная подача у жаренного халуми, который в "Пифагоре" покрывают черным трюфелем, а артишоки предлагают сочетать с боттаргой.

В основном меню присутствуют мясо козленка, бычка (бифштекс получился крайне удачным), ягненка (здесь его готовят в том числе в специях "Клефтико") и цыпленка (запеченный в фило, сочный и диетический - заслуживает внимания). Любителям моря предлагаются осьминоги, каракатицы (есть классический вариант на поленте), перламутровые барабульки (приготовленные в печи, на сковороде или во фритюре), кальмары, креветки, дорада, а также редкие для Москвы гости доверсоль и пагр.

Десертное меню состоит из нескольких позиций. Грецию в большей части в них узнать трудно, но вкус от этого не менее интересен. Среди них - панакота из феты, йогурт с медовыми сотами и фисташками, два варианта пирогов, козинаки с мороженым из халвы и шоколадный трюфель в виде… трюфеля грибного.

Шоколадный трюфель. Фото: пресс-служба ресторана

Многие блюда подают в тарелках, похожих на шары. В этой детали (скорее всего, так не было задумано, интуитивное попадание), тоже скрыт отсыл к Пифагору. Именно сферу философ называл самым совершенным телом. При жизни мыслителя считали чуть ли не полубогом и чудотворцем, своего рода Эйнштейном IV века до н.э., потому что он делал то, что до него еще никто не пробовал. Тоже совпадение? Московский ресторан "Пифагор" получился очень смелым и по-гречески изобильным - веский повод для того, чтобы расширить свой кругозор.