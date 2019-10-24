Балет "Анна Каренина" покажут в Шэньчжэне

Балетную адаптацию классического романа Льва Толстого покажут 25 и 26 октября в рамках 23-го арт-фестиваля Шэньчжэньского большого театра. В спектакле использована музыка композиторов классиков и современных авторов: Монтеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, Респиги, Бриттена, Левашкевича.

Постановщик балета заслуженная артистка РФ Вера Арбузова и артисты Челябинского театра оперы и балета пообещали удивить китайскую публику захватывающим сюжетом, великолепными костюмами, светом, звуком и музыкой, декорациями и видеоинсталляциями, которые органично объединены в танце.