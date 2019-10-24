Беременным и женщинам с детьми предоставят отдельные камеры

Документ внесли сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

По данным авторов, положения об отдельных камерах уже отражены в пункте приказа Министерства юстиции, однако на практике эти нормы нарушаются. Это подтверждают уполномоченные по правам ребенка в регионах, отмечается в пояснительной записке.

Предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, - не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка. Сейчас дополнительная санитарная площадь в камере на детей не предоставляется, что значительно ухудшает условия нахождения женщин с детьми в местах содержания под стражей, отмечают сенаторы.