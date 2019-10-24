"Три, два, один, мотор!" - Bvlgari представляет новую коллекцию высокого ювелирного искусства Cinemagia.

Колье Fairy Wings с мотивом крыльев бабочки; розовое золото, топаз, рубеллит, цитрин, морганит, иолит, кварц, апатит, а также перидоты и бриллианты.

Посвященная страсти, связывающей итальянский ювелирный дом и мир кино, она демонстрирует ту же безграничную творческую свободу и мастерство, что и признанные шедевры кинематографа. Ведомые духом Вечного Города, римские ювелиры в коллекции Cinemagia предлагают оригинальные сочетания цветов и материалов, вариантов огранки и художественных решений.

Романтическая связь

Стоит зайти в кинотеатр - и моментально переносишься в страну грёз. На экране возможно все. Приготовьтесь восхищаться. Приготовьтесь удивляться. Не бойтесь мечтать. С Феллини можно оказаться в самом сердце Рима и насладиться великолепием фонтана Треви. С домом Bvlgari - попасть в королевство чистой фантазии.

Подобно лучшим итальянским киностудиям, римский ювелирный дом - место волшебное. Вид редких драгоценных камней, собранных здесь в изобилии, невольно вызывает благоговение и трепет. Ваша мечта, словно по сценарию собственного фильма, может приобрести новые неожиданные очертания - очертания роскошных ювелирных украшений.

Вдохновляясь наследием римской архитектуры и искусства, дом Bvlgari уже более ста лет изобретает, разрабатывает и доводит до совершенства самые неожиданные ювелирные техники. Каждая вещь Bvlgari пропитана настоящей итальянской страстью и любовью к жизни, создавшей Вечный город.

Одна из самых известных историй любви навсегда связала Bvlgari с кинематографом: Элизабет Тейлор и Ричард Бертон неоднократно скрепляли свой роман великолепными украшениями Bvlgari, а бутик марки на Виа Кондотти стал одним из любимых мест свиданий звездной пары. Так завязался и роман с кино самого бренда Bvlgari. Голливуд, обративший внимание на римскую киностудию Cinecitta в 1950-е годы, привлек к Bvlgari внимание всего мира. Знаменитые актрисы, от Одри Хепберн до Аниты Экберг, стали считать эти украшения неотразимыми. Благодаря любви прекраснейших женщин мира дом Bvlgari стал признанным ювелиром кинозвезд.

Появившиеся на экране более чем в 40 фильмах, украшения Bvlgari оказывались, как правило, на смелых женских персонажах - от героини Ингрид Бергман в "Визите" до Шэрон Стоун в "Казино", а также ключевым элементом многих звездных образов на красной ковровой дорожке.

Сегодня Bvlgari поддерживает киноискусство по всему миру и выступает спонсором Берлинского, Венецианского, Каннского кинофестивалей. Компания также объединилась с Tribeca Studios для создания серии короткометражных фильмов, посвященных женщинам, раздвигающим рамки привычного.

Ключевые эпизоды

Превращение драгоценных камней в произведения искусства начинается в ювелирных ателье Bvlgari в Риме. Для создания только одного колье требуется более 500 часов работы и применение инноваций, отрицающих ограничения традиционного ювелирного дизайна. В итоге такое украшение превращает женщину в неотразимую звезду.

Приключение Cinemagia, как в настоящем кино, начинается с команды "мотор!". Ожерелье Action! посвящено навсегда изменившему мир изобретению целлулоидной кинопленки в 1885 году. Ювелиры Bvlgari отмечают это событие собственной инновацией - обращением к цирконию. Абсолютно новый для ювелирного дела материал, он отличается необычным серебристо-черным отливом, напоминающим старую кинопленку. Ожерелье Action!, на создание которого ушло более 800 часов ручной работы, столь же гибко, как и кинопленка, но при этом украшено бриллиантовым паве общим весом 32 карата. Совершенно неожиданное украшение в полной мере воплощает в себе дух Bvlgari и идею коллекции Cinemagia.

Волшебство фантастического Изумрудного Города из "Волшебника страны Оз" воплотилось в ожерелье Emerald City, украшенном фантастическим изумрудом весом почти 21,5 карата. Роскошный камень окружают треугольные призмы, напоминающие городские башни. Роскошное изделие призвано вызывать у окружающих благоговение, подобное тому, что охватило Дороти, впервые увидевшую цель своего путешествия.

Умение Bvlgari работать с драгоценными камнями ярко проявилось в подборе других трех изумрудов: восьмигранного (24,46 карата) в сотуаре Forever Liz, кабошона (34,73 карата) в сотуаре Gina и кабошона (24,31 карата) в ожерелье Forever Emeralds.

Как и в случае с уникальными изумрудами, дизайн большинства украшений полностью строится в зависимости от драгоценных камней. Bvlgari постоянно играет с их цветом и текстурой, создавая неожиданные сочетания, яркие и радостные, как жизнь в эпоху la dolce vita.