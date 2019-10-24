К почти трем десяткам мировых рекордов, которые имеются на счету российского стратегического ракетоносца Ту-160, впору добавить еще один, правда, неофициальный. Два наших "Белых лебедя" впервые добрались до самого юга Африки. На военно-воздушную базу Waterkloof в окрестностях столицы ЮАР Претории они приземлились после 13-часового беспосадочного рейса.

В Минобороны России корреспонденту "РГ" рассказали некоторые подробности этого уникального перелета. Прежде всего о маршруте двух именных Ту-160 - "Василий Решетников" и "Иван Ярыгин". Он начал отсчет на военном аэродроме Дальней авиации ВКС России в гарнизоне Энгельс под Саратовом. Затем стратегические ракетоносцы прошли над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.

В общей сложности полет растянулся более чем на 13 часов, за которые Ту-160 преодолели свыше 13 тысяч километров. Для стратегического "Туполева" это не предел. При необходимости он может находиться в небе целые сутки, набирать скорость до 2200 километров в час, лететь на высоте 16 тысяч км, да еще на ходу дозаправляться топливом от воздушного танкера Ил-78. Именно такой вариант - с дозаправкой - был выбран для уникального перелета в Южно-Африканскую Республику.

На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождал почетный эскорт из истребителей "Сааб" JAS 39 "Грипен". А после посадки на аэродроме под Преторией наших "Белых лебедей" встречали восторженно. Офицеры с базы Waterkloof - в большинстве своем военные летчики - тут же бросились фотографироваться на фоне Ту-160 и чуть ли не на руках носили российских коллег.

Хотя ЮАР - самая, пожалуй, продвинутая в технологическом отношении африканская страна, такую чудо-технику здесь никогда не видели. С американскими стратегическими бомбардировщиками В-52 и В-1В местные пилоты, конечно, знакомы. Но лицезреть у себя на аэродроме самый крупный в мире самолет-носитель ядерного оружия никто из них даже не мечтал. Наши генералы предоставили им такую уникальную возможность.

В Преторию прилетели два именных Ту-160 - "Василий Решетников" и "Иван Ярыгин"

Впрочем, демонстрационным этот перелет при всем желании не назовешь. Командующий Дальней авиацией России Сергей Кобылаш так обозначил цель этой необычной миссии "стратегов": она организована для, цитируем, "обмена опытом между летным составом двух стран, организации взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР. А еще - для подготовки и совершенствования боевой выучки летных экипажей в выполнении полетов на длительные расстояния и в южных широтах".

Ну и, конечно же, совсем не случайно прилет пары наших Ту-160 на Черный континент совпал по времени с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка. На состоявшейся там в минувшую среду встрече президента РФ Владимира Путина и его коллеги из ЮАР Сирила Рамапосы южноафриканский лидер заявил, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

Среди них - заметно укрепляющееся военно-техническое сотрудничество. Например, прошлой осенью стало известно, что Россия и ЮАР могут заняться совместным производством бронетехники, беспилотников и артиллерийских систем.