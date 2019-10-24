Госдума согласилась с непризнанием комиссии в рамках Женевских конвенций

Госдума на заседании поддержала предложение президента РФ об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. Компетенцию комиссии, которая расследует предполагаемые серьезные нарушения гуманитарного права, Россия признавать не должна - эту позицию поддержали депутаты.

Международная комиссия, о которой идет речь, была учреждена на основании указанного протокола. РФ уплачивает в бюджет этой структуры ежегодный взнос. Однако комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в материалах к законопроекту.

- С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным, - говорится в законопроекте, внесенном Владимиром Путиным. - Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают.

- За время существования комиссии ее эффективное функционирование, к сожалению, так и не началось, она фактически не использовалась по прямому назначению, - подчеркнул, выступая на пленарном заседании, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он также добавил, что большинство государств, в том числе ведущие державы, компетенцию комиссии так и не признали.

В МИД считают, что отзыв заявления будет способствовать оптимизации, в том числе финансовой, участия России в деятельности международных структур.

- Следует отметить, и это важно, что наше отношение к самому первому протоколу не меняется, - особо подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. - Вопрос о его денонсации не ставится, а Россия, как и ранее, готова добросовестно выполнять содержащиеся в нем обязательства.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее охарактеризовал предложение как "абсолютно взвешенное и обоснованное". По его словам, гипотетически существует возможность использования этого органа для нагнетания обстановки на международной арене.

Политик не исключил проведение ревизии и других подписанных российской стороной международных соглашений и договоров. Было бы полезным проверить их с точки зрения соответствия внешнеполитической линии РФ в нынешней очень непростой ситуации в мире, добавил глава комитета.