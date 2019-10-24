Ливень смыл железнодорожные пути на юге Франции

Во Франции движение поездов между городами Монпелье, Тулуза и Перпиньян, а также по направлению из Монпелье в Испанию прервано из-за обильных дождей, обрушившихся на юг страны. Потоки воды смыли железнодорожное полотно между городами Агд и Безье.

Такую информацию в среду распространило Национальное общество железных дорог Франции. Перевозчик уточнил, что восстановить движение поездов в регионе удастся не раньше четвертого ноября.

По данным синоптиков, тропические ливни начались в ночь со вторника на среду в девяти французских департаментах на юге страны. Только за ночь там выпала трехмесячная норма осадков, сообщает ТАСС.