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24.10.2019 13:53
Рубрика: Власть

Матвиенко поддержала инициативу об ответственности банков при госзакупках

Текст: Галина Мисливская

Банки должны нести ответственность перед участником закупок за несвоевременное блокирование его денежных средств на спецсчетах при госзакупках, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба СФ
Матвиенко: Надо закрепить порядок госзакупок в электронных магазинах

Выступая на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию законодательства в сфере госзакупок, она напомнила, что в прошлом году были введены специальные банковские счета для обеспечения заявок на участие в электронных закупках. "Эта мера должна была упростить подачу заявок на закупки и привлечь новых участников. На деле же участники закупок столкнулись с тем, что банки не всегда подтверждают наличие денежных средств на специальных счетах", - констатировала глава Совфеда.

Кроме того, банки не всегда блокируют средства на спецсчетах, необходимые для участия в электронных закупках, но ответственность для банков не предусмотрена, добавила спикер.

"Предлагаю подумать над предложением Счетной палаты и установить ответственность банков перед участником закупки за несвоевременное блокирование денежных средств", - заявила Валентина Матвиенко.

Она также считает, что надо расширять цифровизацию системы закупок и закрепить в законодательстве процедуру приобретения товаров в электронных магазинах.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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