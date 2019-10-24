Матвиенко поддержала инициативу об ответственности банков при госзакупках

Банки должны нести ответственность перед участником закупок за несвоевременное блокирование его денежных средств на спецсчетах при госзакупках, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Выступая на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию законодательства в сфере госзакупок, она напомнила, что в прошлом году были введены специальные банковские счета для обеспечения заявок на участие в электронных закупках. "Эта мера должна была упростить подачу заявок на закупки и привлечь новых участников. На деле же участники закупок столкнулись с тем, что банки не всегда подтверждают наличие денежных средств на специальных счетах", - констатировала глава Совфеда.

Кроме того, банки не всегда блокируют средства на спецсчетах, необходимые для участия в электронных закупках, но ответственность для банков не предусмотрена, добавила спикер.

"Предлагаю подумать над предложением Счетной палаты и установить ответственность банков перед участником закупки за несвоевременное блокирование денежных средств", - заявила Валентина Матвиенко.

Она также считает, что надо расширять цифровизацию системы закупок и закрепить в законодательстве процедуру приобретения товаров в электронных магазинах.