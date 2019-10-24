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24.10.2019 13:13
Рубрика: Экономика

На форуме "Сделано в России" представят новые возможности экспортеров

Текст: Марина Трубилина

Вопросы международной кооперации и экспорта обсудят участники международного экспортного форума "Сделано в России", который пройдёт в Москве 14 ноября.

Мероприятие, организатором которого выступает АО "Российский экспортный центр", ежегодно привлекает около 3000 участников, четверть которых - гости из-за рубежа. На форум приглашены руководители федеральных и региональных органов власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, российские и зарубежные эксперты.

РФ создает фонд поддержки экспортеров, работающих с Африкой

Участникам представят лучшие образцы экспортной продукции, будут организованы все условия для качественного В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. В рамках деловой программы пройдут круглые столы, телемосты и мастер-классы. На панельных сессиях планируется обсудить реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт": вопросы, связанные с промышленным экспортом, логистикой, международной торговлей, экспортом продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системные меры развития международной кооперации и применения опыта субъектов РФ на международном рынке. Одним из центральных мероприятий станет церемония награждения финалистов Всероссийской премии "Экспортер года" при участии первых лиц государства. Ознакомиться с программой форума можно на сайте www.exportcenter.ru/events/forum.

Экономика ВЭД
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