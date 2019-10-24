Наше кино не знает своего народа - или зритель не понимает наше кино?

Фото слева: российское кино штампует негодные мифы о российской провинции, убежден московский журналист Николай Андреев, ныне живущий в Тульской области. Фото справа: кинопортрет России многолик и отражает разные точки зрения на жизнь и проблемы разных социальных слоев, утверждает Валерий Кичин, открывая очередной фестиваль российского кино «Дубль дв@». Фото: Фото из архива Николая Андреева - Александр Корольков