Назван эффективный способ снизить риск инсульта

Снизить риск инсульта можно с помощью корректировки рациона и исключения из него продуктов, содержащих так называемые трансжиры. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного депздрава Антонину Стародубову.

По словам медика, трансжиры (трансизомеры жирных кислот) содержатся в продуктах, в составе которых есть переработанные масла. Это, например, бисквиты, твердые сорта маргаринов, кексы и чипсы. Их потребление рекомендуется максимально ограничить.

Кроме того, риск возникновения ишемической болезни сердца и инсульта снизит ограничение в рационе колбас и копченостей, а также жирных сортов мяса и птицы. Лучшей профилактикой недуга будет средиземноморский тип питания, включающий оливковое масло, рыбу, морепродукты, овощи и фрукты.