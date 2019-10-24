Постпред: Трехсторонние консультации по газу показали возможность для диалога

Трехсторонние консультации по газу с участием представителей России, Украины и Евросоюза продемонстрировали возможность для продвижения диалога. Мероприятие прошло 21 октября в Бельгии в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне.

"Предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть", - подчеркнул постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, которого цитирует ТАСС.

По некоторым данным, стороны обсудили подписание соглашения о взаимодействии между операторами украинских и российских газотранспортных систем, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.