Новости

Паоло Соррентино снимет сериал о "темной стороне" Голливуда 11:08
Суд отказал Полу Уилану в отводе прокурора и судьи 11:02
Столичные власти наградили супругов-юбиляров 11:02
Постпред: Трехсторонние консультации по газу показали возможность для диалога 11:01
Состояние пострадавшего в перестрелке под Ростовом улучшилось 11:00
Звезда "Безумцев" Кристина Хендрикс разводится с мужем-актером 10:57
Красноярцам рассказали, какие продукты могут стать ядовитыми 10:52
Квят стал десятым на Гран-при Японии после дисквалификации "Рено" 10:49
HBO покажет четыре новые длинные серии "Времени приключений" 10:47
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления 10:44
В Прикамье произошел хлопок газа в многоквартирном доме 10:43
В Калининграде завели дело о смерти от ожога задержанного полицией 10:43
На Поклонной горе начался капитальный ремонт коллектора 10:35
В Москве посадят сибирские кедры 10:30
Птица едва не погубила американский "самолет Судного дня" 10:28
Нурмагомедов не станет устраивать провокации Макгрегору в Москве 10:24
Заключенного курганской колонии заподозрили в призывах к терроризму 10:19
Сомнолог рассказал, как справиться с сонным параличом 10:09
Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ стартовали в Минске 10:00
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос 10:00
Видео: мотогонщик сохранил самообладание, вылетев из седла 10:00
Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане 09:48
Бомбардировщик B-52 отработал атаку на Балтфлот 09:45
Поисковики ДФО узнали судьбу пилота, выжившего при крушении в 1942 году 09:39
На Волоколамском шоссе принимаются меры по улучшению дорожной ситуации 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
24.10.2019 11:01
Рубрика: В мире

Постпред: Трехсторонние консультации по газу показали возможность для диалога

Текст: Александр Ленин

Трехсторонние консультации по газу с участием представителей России, Украины и Евросоюза продемонстрировали возможность для продвижения диалога. Мероприятие прошло 21 октября в Бельгии в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Минэнерго рассказали о подготовке к новой трехсторонней встрече по газу

"Предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть", - подчеркнул постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, которого цитирует ТАСС.

По некоторым данным, стороны обсудили подписание соглашения о взаимодействии между операторами украинских и российских газотранспортных систем, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов
Посол РФ оценил требование конгресса США признать "Азов" террористами
РФ направит ноту протеста Армении в связи со срывом тендера по оружию
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"