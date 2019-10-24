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24.10.2019,  
10:28
Текст:  Антон Валагин

Птица едва не погубила американский "самолет Судного дня"

Фото: Arcturus/Wikimedia.org Фото: Arcturus/Wikimedia.org
Фото: Arcturus/Wikimedia.org

Самолет-ретранслятор E-6B Mercury совершил аварийную посадку после попадания птицы в воздухозаборник.

Инцидент произошел в начале октября в Вирджинии. Взлетевший в авиабазы ВМС США Патуксент-Ривер ретранслятор был вынужден срочно вернуться обратно. Посадка прошла на трех двигателях, никто не пострадал. ВМС США классифицировали происшествие как "инцидент класса А". К этому разряду относятся аварии, ущерб от которых превысил два миллиона долларов, была уничтожена боевая техника, а люди либо погибли, либо получили постоянную полную инвалидность. В данном случае высшая категория связана со стоиомстью ремонта поврежденного двигателя, пишет Popular Mechanics.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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E-6B Mercury - специальная модификация гражданского авиалайнера Boeing 707. Она предназначена для трансляции сигналов на применение ядерного оружия от верховного командования пусковым расчетам. В момент кризиса Mercury поднимается в воздух, выпускает семикилометровую антенну сверхдлинноволнового диапазона для связи с подводными лодками и парит, транслируя команды. На борту размещен автоматизированный комплекс управления пусками баллистических ракет, многоканальная система спутниковой связи, радиостанции  всех диапазонов. Экипаж состоит из 18 человек: 5 летчиков и 13 операторов.

В армии США самолет имеет прозвище TACAMO (взял на себя ответственность и ушел), что отражает суть его работы во время ядерной войны. E-6B Mercury считается самым смертоносным американским самолетом, несмотря на то, что не несет вооружения.

В феврале 2019 года еще один E-6B повреждимл киль при выходе из ангара. Другой ретранслятор совершил аварийную посадку в марте из-за пожара на борту.

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